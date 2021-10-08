Сборная Беларуси по футболу в рамках квалификации чемпионата мира - 2022 на выезде сыграет с эстонцами

В Таллин не приехали 9 игроков основного состава, в большинстве своем наших футболистов подкосили травмы - это Политевич, Рахманов, Сачивко и другие. Не будет с командой и главного тренера Георгия Кондратьева - в этом случае, как и в истории с Максимом Швецовым, виноват коронавирус. Стартовый свисток во встрече Эстония - Беларусь прозвучит в 21:45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".