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Сборная Беларуси по футболу в рамках квалификации чемпионата мира - 2022 на выезде сыграет с эстонцами

В Таллин не приехали 9 игроков основного состава, в большинстве своем наших футболистов подкосили травмы - это Политевич, Рахманов, Сачивко и другие. Не будет с командой и главного тренера Георгия Кондратьева - в этом случае, как и в истории с Максимом Швецовым, виноват коронавирус. Стартовый свисток во встрече Эстония - Беларусь прозвучит в 21:45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".

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