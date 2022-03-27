Сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче обыграла Индию

Игра проходила под нашу диктовку - именно так главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал итог товарищеского поединка против Индии. 3:0 наши парни оказались сильнее - все голы были забиты во втором тайме, Быков, Соловей и Громыко отличились.