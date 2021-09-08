Настраиваются дать бой лидеру мирового рейтинга и реабилитироваться перед болельщиками за поражение со счетом 0:8 - в первом круге сборная Беларуси по футболу вновь сыграет с Бельгией в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. После четырех туров в активе "белых крыл" лишь одна виктория при трех поражениях, с тремя очками мы на четвертом месте в группе I. В активе соперника - четыре победы и один ничейный результат . Удастся ли сегодня команде Георгия Кондратьева дать бой грозному оппоненту, узнаем из прямой трансляции на канале "Беларусь 2". Стартовый свисток на Центральной арене в Казани прозвучит в 21:45.