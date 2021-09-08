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Сборная Беларуси по футболу вновь сыграет с Бельгией в рамках квалификации к ЧМ-2022
08.09.2021
22:54
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Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
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22:35
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06.11.2024
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Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
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Как программа "Один район - один проект" дала новую жизнь Витебской бройлерной птицефабрике
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22:15
Есть ли в Беларуси высокотехнологичные производства?
06.11.2024
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В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
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4 часа назад
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14 часов назад
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18:35
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