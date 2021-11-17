Сборная Беларуси по футболу выиграла у Иордании в товарищеском матче

Это победа важна прежде всего в психологическом плане. Такого мнения придерживаются футболисты сборной Беларуси после виктории со счетом 1:0 над командой Иордании в товарищеском матче. Автор единственного гола - Евгений Яблонский. Так "Белыя крылы" прервали неудачную серию из восьми поражений кряду.