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Сборная Беларуси по футболу выиграла у Иордании в товарищеском матче

Это победа важна прежде всего в психологическом плане. Такого мнения придерживаются футболисты сборной Беларуси после виктории со счетом 1:0 над командой Иордании в товарищеском матче. Автор единственного гола - Евгений Яблонский. Так "Белыя крылы" прервали неудачную серию из восьми поражений кряду.

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