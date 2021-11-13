Сборная Беларуси по футболу завершает квалификацию к ЧМ

Завершить отбор на хорошей ноте. Сборная Беларуси по футболу в Кардиффе проведет заключительный матч квалификации к чемпионату мира. В соперниках - Уэльс, который занимает 19-е место в рейтинге FIFA. В первой встрече "белыя крылы" дали бой "драконам", уступив 2:3 лишь в концовке.

Команда Георгия Кондратьева уже лишилась шансов на выход в финальную часть мундиаля, максимум, на что могут рассчитывать белорусы, это подняться на 4-е место в своей отборочной группе. Но для этого нужно набирать очки в дуэли с валийцами. Прямая трансляция противостояния начнется в 22:35 на телеканале "Беларусь 5".