Сборная Беларуси по гандболу завтра сыграет с Германией в основном раунде ЧЕ

Сборная Беларуси по гандболу узнала последних соперников по основному раунду чемпионата Европы. Кроме Германии и Испании, накануне из своей предварительной группы вышли чехи и хозяева - австрийцы. Завтра в 22:30 команда Юрия Шевцова сразится с немцами.



