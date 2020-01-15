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Сборная Беларуси по гандболу завтра сыграет с Германией в основном раунде ЧЕ

Сборная Беларуси по гандболу узнала последних соперников по основному раунду чемпионата Европы. Кроме Германии и Испании, накануне из своей предварительной группы вышли чехи и хозяева - австрийцы. Завтра в 22:30 команда Юрия Шевцова сразится с немцами.

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