Мужская сборная Беларуси по гандболу стала еще на один шаг ближе к Олимпиаде!

И мы вновь возвращаемся в австрийский Грац, где мужская сборная Беларуси по гандболу вот-вот станет на еще один шаг ближе к Олимпиаде! Дружина Юрия Шевцова после победы над Сербией и поражения от Хорватии - в концовке второго тайма поединка против Черногории - обыгрывает оппонента 33:24.Таким образом, белорусы со второго места группы А шагнули в основной раунд чемпионата континента, где за медали первенства Старого Света поведут борьбу 12 команд. С кем сразятся наши земляки, узнаем завтра. За последними минутами матча вы можете следить на "Беларусь 5".