Сборная Беларуси по гандболу пробилась в основной раунд чемпионата мира

Мужская сборная Беларуси по гандболу обеспечила себе место в основном раунде чемпионата мира! Наша команда во втором туре предварительного этапа одержала победу над Южной Кореей - 32:24 - таким образом гарантировала себе как минимум третье место в квартете Н. Лучшим игроком матча был признан правый крайний Никита Вайлупов. Он оформил сегодня 8 мячей.

В ближайший понедельник - заключительная встреча первого группового раунда против команды Словении. Начало в 20 часов, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Также, напомню, спортивный канал Белтелерадиокомпании готовит ежедневные обзоры планетарного форума.



