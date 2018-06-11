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Юрий Шевцов: Все решится в Австрии

Сборная Беларуси по гандболу рискует пропустить чемпионат мира, который пройдет в январе в Дании и Германии. В первом матче плей-офф команда Юрия Шевцова едва спасла ничью с австрийцами, 28:28. Ответная встреча на выезде в среду.  

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