Сборная Беларуси по гандболу узнает своих соперников по Евро-2022

Сборная Беларуси по гандболу сегодня узнает соперников по чемпионату Европы 2022 года. Жеребьевка финального турнира континентального форума пройдет в Будапеште. 24 сборные разбиты будут на 6 групп, в каждой, соответственно, по 4 команды. Все коллективы посеяны в корзины согласно рейтингу - белорусы попали в 3-ю. Наша сборная выступит на чемпионате Европы в 5-й раз. Прямая трансляция жеребьевки в 18:00 на телеканале "Беларусь 5".