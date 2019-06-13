Сборная Беларуси по гандболу в квалификации на чемпионат континента-2020 переиграла боснийцев, 31:25

Важный шаг навстречу Евро. Сборная Беларуси по гандболу в квалификации на чемпионат континента-2020 на выезде уверенно переиграла лидировавших на тот момент в квартете боснийцев, 31:25. По 7 мячей забросили Владислав Кулеш и Сергей Шилович. Белорусы поднимаются на второе место. В заключительном поединке отбора команда Юрия Шевцова примет Финляндию. Матч пройдет в воскресенье в Бресте. Победа гарантирует участие в топ-турнире. Он пройдет в январе в Австрии, Норвегии и Швеции. Из других итогов выделим победу сборной Латвии над Словенией, 25:24 и первый выход наших соседей на чемпионат Европы.