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Сборная Беларуси по гандболу в квалификации на чемпионат континента-2020 переиграла боснийцев, 31:25
Важный шаг навстречу Евро. Сборная Беларуси по гандболу в квалификации на чемпионат континента-2020 на выезде уверенно переиграла лидировавших на тот момент в квартете боснийцев, 31:25. По 7 мячей забросили Владислав Кулеш и Сергей Шилович. Белорусы поднимаются на второе место. В заключительном поединке отбора команда Юрия Шевцова примет Финляндию. Матч пройдет в воскресенье в Бресте. Победа гарантирует участие в топ-турнире. Он пройдет в январе в Австрии, Норвегии и Швеции. Из других итогов выделим победу сборной Латвии над Словенией, 25:24 и первый выход наших соседей на чемпионат Европы.
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