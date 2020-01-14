Сборная Беларуси по гандболу вышла в основной раунд чемпионата Европы

Сборная Беларуси по гандболу продолжает борьбу за медали чемпионата Европы. Вчера в предварительной стадии турнира команда Юрия Шевцова добыла свою вторую победу на турнире, 36:27 одолев Черногорию. С места событий передает Александр Дмитриев.



Итак, сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы. Команде Юрия Шевцова для этой задачи хватало и ничьи в поединке против Черногории, но наши земляки план перевыполнили.



Черногорцы начали уверенно, вратарь наших оппонентов Симович выручал свою команду, но к середине противостояния фавориты -белорусы - взяли под свой контроль ход поединка, доведя первую половину до уверенной победы 17:11.



Во втором отрезке черногорцы старались быстро вернуться в игру, но установки тренера, уверенная игра в обороне не оставли гандболистам Черногории ни единого шанса.



Таким образом, белорусы стали еще на один шаг ближе к Олимпиаде: мы продолжим выступление на первенстве Европы в основном раунде, первые игры которого запланированы на 16 января. А вот с кем мы сыграем на втором этапе, узнаем сегодня вечером, после того как пройдут заключительные игры в квартете B. Продолжаем вместе болеть за белорусов.



