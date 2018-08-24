Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ готова вступить в борьбу за медали чемпионата мира

Нашу страну в Португалии представят 28 спортсменов. Состав оптимальный: чемпионки Европы - каноистки Елена Ноздрева и Ольга Климова, олимпийский чемпион Пекина - Роман Петрушенко. Готовятся к старту Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и другие. Всего же на чемпионате мира выступят гребцы из 66-ти стран.