Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отправилась на чемпионат мира в Данию

К новым победам в сильнейшем составе. Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отправилась в Копенгаген на чемпионат мира. Белорусская флотилия в Дании заявлена практически во всех видах программы. Состав тот же, что был в Японии. Однако добавились каноисты. Также восстановилась после травмы стайер Ольга Климова.