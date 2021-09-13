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Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отправилась на чемпионат мира в Данию

К новым победам в сильнейшем составе. Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отправилась в Копенгаген на чемпионат мира. Белорусская флотилия в Дании заявлена практически во всех видах программы. Состав тот же, что был в Японии. Однако добавились каноисты. Также восстановилась после травмы стайер Ольга Климова.

В четверг и пятницу пройдут квалификационные заезды. А вот розыгрыш медалей запланирован на выходные. Прямые трансляции финалов чемпионата мира будет вести телеканал "Беларусь 5".

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