4 золота, 2 бронзы и первое место в медальном зачете. Сборная Беларуси по греко-римской борьбе успешно провела международный турнир памяти Олега Караваева во Дворце спорта. Павел Лях, Виктор Сосуновский, Радик Кулиев, Сергей Стародуб - на высшей ступени, Владислав Манкевич и Кирилл Маскевич - на третьей.