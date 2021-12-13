Сборная Беларуси по индорхоккею победила на чемпионате Европы во втором дивизионе

Сборная Беларуси по индорхоккею, составленная из игроков не старше 21-го года, победила на чемпионате Европы среди команд второго дивизиона. Соревнования проходили с 10 по 12 декабря в Португалии. На турнире по круговой системе сражались 6 сборных. Кроме белорусов и хозяев форума боролись хорваты, датчане, ирландцы и украинцы. Наши парни праздновали викторию во всех поединках с общим счетом 44:22. Капитан команды Денис Целуйко признан лучшим игроком и бомбардиром первенства. Благодаря этой победе, наша сборная в 2023 году сыграет на чемпионате Европы в высшем дивизионе.