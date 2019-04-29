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Сборная Беларуси по хоккею добыла первую победу на чемпионате мира в Казахстане
Вернемся ли мы в элиту с первой попытки? Сборная Беларуси по хоккею несколько минут назад добыла первую победу на чемпионате мира в Казахстане.Соперник был не самый грозный - Литва, но несмотря на это наши пропустили две шайбы и вынуждены были отыгрываться. Еще в первом периоде белорусы забросили трижды: Станислав Лопачук, Сергей Малявко и Джефф Платт отличились. Вторая треть прошла без голов, а вот в заключительной 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. У нас результативный бросок сделал Никита Феоктистов. Итог 4:3. Завтра в 16:30 команда Андрея Сидоренко сразится с Венгрией. Прямая трансляция из Нур-Султана на "Беларусь 5".
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