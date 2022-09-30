Сборная Беларуси по хоккею может вернуться в элитный дивизион чемпионата мира

Конгресс ИИХФ принял решение о механизме возвращения Беларуси и России в систему чемпионатов мира.

Предложено вернуть сборные обеих стран в категории и дивизионы, в которых они выступали до того момента, когда их участие в программе планетарных форумов было заморожено.

Это значит, что наша команда после отмены отстранения вернется сразу в элитный дивизион чемпионата мира. За данное решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов конгресса.

Теперь осталось только утвердить предложение советом ИИХФ, что может случиться в преддверии Годового конгресса, который традиционно проходит в мае.