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Сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира сыграет против Дании

Сборная Беларуси продолжает борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею. Сегодня играем против Дании. Поединок смотрите в 20:05 на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 20:15.

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