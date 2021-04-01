Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к ЧМ-2021

Стали известны имена нескольких хоккеистов, которые, возможно, представят нашу страну на чемпионате мира - 2021 в Риге. В списке - пока что 15 игроков, среди них - братья Костицины, Алексей Колосов и Франсис Паре. Сегодня национальная сборная приступила к подготовке к мировому форуму. Состав будет дополняться по мере приближения чемпионата мира и освобождения игроков, выступающий за свои клубы в плей-офф. Перед стартом турнира нацкоманда планирует провести минимум 6 спарринговых матчей. Первый из них - 16 апреля дома против австрийцев.