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Сборная Беларуси по хоккею нанесла поражение команде Словении во втором матче на турнире четырех наций

Хоккейная сборная Беларуси победила команду Словении во втором матче на турнире четырех наций - 3:0. Александр Скоренов забросил первую шайбу в составе националки, Дмитрий Дерябин - вторую. Константин Шостак оформил первый шатаут. Точку в матче поставил Иван Дроздов. Сегодня в заключительном поединке на турнире белорусы встретятся с командой Франции.

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