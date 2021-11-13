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Сборная Беларуси по хоккею нанесла поражение команде Словении во втором матче на турнире четырех наций
Хоккейная сборная Беларуси победила команду Словении во втором матче на турнире четырех наций - 3:0. Александр Скоренов забросил первую шайбу в составе националки, Дмитрий Дерябин - вторую. Константин Шостак оформил первый шатаут. Точку в матче поставил Иван Дроздов. Сегодня в заключительном поединке на турнире белорусы встретятся с командой Франции.
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