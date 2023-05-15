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Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду России (U-25) на "Чижовка-Арене"
Белорусские хоккеисты одержали победу в упорном поединке над командой России, составленной из игроков не старше 25 лет, в предпоследнем матче "Большого тура сборной". Эта встреча для наших ребят стала первой домашней с февраля 2022 года. Статистика противостояния этих двух команд была не в пользу хозяев льда. До матча в Минске белорусы и россияне пересекались шесть раз, и только один поединок остался за командой Дмитрия Квартальнова.
Первый период матча на "Чижовка-Арене" оказался безголевым, а вот вторая 20-минутка завершилась со счетом 2:2. Решающую шайбу в третьем периоде забросил Роман Горбунов. Сборная Беларуси победила со счетом 3:2.
16 мая команды вновь сойдутся на льду "Чижовка-Арены". И эта встреча станет заключительной в "Большом туре сборной". Телеканал "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Стартовое вбрасывание состоится в 19:10.
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