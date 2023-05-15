Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду России (U-25) на "Чижовка-Арене"

Белорусские хоккеисты одержали победу в упорном поединке над командой России, составленной из игроков не старше 25 лет, в предпоследнем матче "Большого тура сборной". Эта встреча для наших ребят стала первой домашней с февраля 2022 года. Статистика противостояния этих двух команд была не в пользу хозяев льда. До матча в Минске белорусы и россияне пересекались шесть раз, и только один поединок остался за командой Дмитрия Квартальнова.