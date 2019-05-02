Сборная Беларуси по хоккею обыграла Словению 4:1

Важный матч на пути в элиту! Сборная Беларуси по хоккею в третьей игре чемпионата мира в первом дивизионе играла против Словении. Соперник дважды преграждал дорогу нашим парням на Олимпиаду, потому настрой на реванш имел место. Уже на четвертой минуте белорусы открыли счет. Отличился Егор Шарангович. Такими цифрами продержались до старта третьего периода, на четвертой минуте которого словенцы забросили ответную шайбу. Но буквально тут же наши парни вновь вышли вперед и укрепили перевес 4:1. Голы Олега Евенко и Джеффа Платта. Идет последняя минута встречи.