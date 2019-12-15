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Сборная Беларуси по хоккею - победитель турнира в Венгрии

Сборная Беларуси по хоккею - победитель международного "Турнира шести наций" в Будапеште. В финале белорусы встречались с командой Франции, дубль в решающей встрече оформил Андрей Костицын, а решающую шайбу записал на свой счет другой форвард - Артем Демков - 3:2. Ранее, напомним, команда Михаила Захарова справилась со сборными Украины и Южной Кореи.

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