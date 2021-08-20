Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Братиславе

Вратарь "Северстали" Константин Шостак, а также форварды Шейн Принс из "Автомобилиста" и Джефф Платт из "Салавата Юлаева" присоединились к кэмпу национальной сборной Беларуси, которая в эти дни продолжает подготовку к финальной олимпийской квалификации. Важнейший турнир пройдет в Братиславе с 26 по 29 августа. Нашей команде предстоит побороться за единственную путевку на Белую олимпиаду с Польшей, Австрией и Словакией. Главком белорусов Крэйг Вудкрофт в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил, что финальный состав появится только после завтрашнего повторного спарринга с казахстанским "Барысом".