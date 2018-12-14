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Сборная Беларуси по хоккею проигрывает Норвегии в рамках Евровызова

Национальная сборная Беларуси по хоккею проигрывает Норвегии 1:6 в рамках Евровызова. Сегодня белорусы сразятся с Францией.

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