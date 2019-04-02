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Сборная Беларуси по хоккею проведет два выставочных матча против олимпийской команды России

После проигрыша "Шахтера" "Неману" в полуфинале Экстралиги: 8 хоккеистов "горняков" вызваны в кэмп национальной сборной: вратарь - Карнаухов, защитники - Сушко и Бокун, нападающие - Туркин, Бовбель, Демков, Камбович, Литвинов. К работе в кэмпе уже приступили Андрей Белевич и Вячеслав Грецкий. Напомним, сборная Беларуси проведет два выставочных матча против олимпийской команды России 5 и 6 апреля.

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