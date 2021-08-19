Сборная Беларуси по хоккею проведет товарищеский матч с "Барысом" в рамках подготовки к Олимпийской квалификации

Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к олимпийской квалификации, задача команды - завоевать путевку на Игры в Пекине. Сегодня есть возможность проверить свои силы в товарищеской встрече с клубом Континентальной хоккейной лиги - "Барысом".Стартовое вбрасывание в 15 часов на "Олимпик Парк Арене". Прямая трансляция матча - на телеканале "Беларусь 5". К слову, 21 августа состоится повторный поединок. А в ближайший понедельник сборная отправится в Братиславу, где пройдет отбор на Олимпиаду.