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Сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на турнире Qazaqstan hockey open
Сборная Беларуси по хоккею выигрывает первый матч трехдневного "Казахстан хоккей опен" - турнира с участием трех команд Казахстана, России и Беларуси! Из Астаны передает наш корреспондент Анна Эйсмонт.
Накануне старта главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов делал осторожные прогнозы на первый матч своей дружины, объясняя, что команда значительно обновилась, много молодых.
Однако белорусы так резво начали матч, что забросили уже на 12-й секунде после стартового свистка! Отличился Александр Скоренов, он же в итоге сотворил хетт-трик!
По-другому я не мог. Везение чистой воды. Партнеры помогли. Красавцы. Получились пустые ворота.
А вот дальше белорусы чуть было не упустили победу, позволили сопернику счет сравнять 4:4!
Игра перешла в овертайм, где потешную точку поставил Виталий Пинчук 5:4!
Мы сами виноваты, сбились со своей игры, начали глупые ошибки допускать, много удалялись. Слава богу, вытерпели это меньшинство. Наш вратарь здорово сегодня сыграл. Свою дебютную игру выиграл. Молодчик. Мы постарались сегодня просто выиграть.
Хороший первый период, ребята были так сконцентрированы. Но мелочей не бывает. О чем договаривались, нужно это все-таки выполнять. Были большие недоработки, такие мелкие вещи, которые перестали делать, они, в общем-то, и перевернули игру. Надо было продолжать работать. Завтра мы будем получше в этом компоненте выглядеть.
Завтра, 4 мая, заключительный день турнира и вишенка на торте - матч Беларуси против России, в нем и решится, кто же станет обладателем трофея. Напомним, россияне накануне минимально обыграли казахов.
Включайте "Беларусь 5" в 13:55 и болейте за Беларусь.
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