Сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на турнире Qazaqstan hockey open

Хороший первый период, ребята были так сконцентрированы. Но мелочей не бывает. О чем договаривались, нужно это все-таки выполнять. Были большие недоработки, такие мелкие вещи, которые перестали делать, они, в общем-то, и перевернули игру. Надо было продолжать работать. Завтра мы будем получше в этом компоненте выглядеть.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею