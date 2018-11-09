Сборная Беларуси по хоккею сегодня на "Чижовка-Арене" сыграет против команды Словении

Сборная Беларуси по хоккею в рамках Кубка четырех наций сегодня сыграет против команды Словении. Матч пройдет на "Чижовка-Арене". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 19:20. Накануне белорусы обыграли французов со счетом 5:2, дублем в поединке отметился Андрей Степанов, а словенцы проиграли сборной Латвии 1:4.