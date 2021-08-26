Сборная Беларуси по хоккею стартует в олимпийской квалификации

Матчем против команды Польши сегодня в Братиславе сборная Беларуси возьмет старт в олимпийской квалификации. В этих поединках речи о недооценке любого соперника быть не может, ведь на Олимпиаду в Пекин по итогам турнира отправится только одна сборная из четырех. В последний раз команды Беларуси и Польши играли 5 лет назад также в рамках отбора на Олимпийские игры, и тогда мы были сильнее - 5:3. Сегодня поединок стартует в 16:15. В прямом эфире встречу покажет "Беларусь 5". А сразу после противостояние австрийцев и словаков.