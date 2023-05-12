Сборная Беларуси по хоккею сыграет с командой России в Туле

Национальная команда Беларуси по хоккею в рамках "Большого тура сборной" сегодня проведет очередной поединок против хоккеистов России не старше 25 лет. Матч пройдет в Туле. Напомним, до этой встречи в рамках турнира сборные друг с другом играли четырежды, на счету белорусов одна победа. Чем закончится сегодняшнее сражение, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая стартует в 7 вечера.



После еще одного матча в субботу, 13 мая, наши хоккеисты возвращаются домой. Решающие поединки серии пройдут в Минске на льду "Чижовка-Арены 15 и 16 мая. И это будут первые домашние игры национальной команды с 13 февраля прошлого года.