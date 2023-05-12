3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сборная Беларуси по хоккею сыграет с командой России в Туле
Национальная команда Беларуси по хоккею в рамках "Большого тура сборной" сегодня проведет очередной поединок против хоккеистов России не старше 25 лет. Матч пройдет в Туле. Напомним, до этой встречи в рамках турнира сборные друг с другом играли четырежды, на счету белорусов одна победа. Чем закончится сегодняшнее сражение, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая стартует в 7 вечера.
После еще одного матча в субботу, 13 мая, наши хоккеисты возвращаются домой. Решающие поединки серии пройдут в Минске на льду "Чижовка-Арены 15 и 16 мая. И это будут первые домашние игры национальной команды с 13 февраля прошлого года.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все