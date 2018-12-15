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Сборная Беларуси по хоккею уступила и во втором матче на товарищеском турнире в Норвегии

После осечки во встрече с хозяевами белорусы не справились и с французами, 0:1. Отметим, что в этих играх наша команда забросила лишь одну шайбу. Сегодня турнир завершится противостоянием с венграми.

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