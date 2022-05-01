Сборная Беларуси по хоккею уступила россиянам в первом товарищеском матче

Не самым удачным выдался первый товарищеский матч в Туле между сборными Беларуси и России. Счет открыли хозяева льда на 16 минуте 1 периода. В начале второго Чезганов сравнял счет, ответ от россиян последовал через минуту, но в концовке 2/3 Сотишвили все сравнял, 2:2. В финальном отрезке игры пропускаем 3 шайбы. Итог 5:2 - победа россиян. 2 мая сборные проведут второй поединок. В 16:00 "Беларусь 5" начнет прямой эфир.