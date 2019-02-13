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Сборная Беларуси по хоккею в овертайме уступает сборной Словакии

Сборная Беларуси по хоккею в овертайме уступает Словакии в своем первом поединке на 14-м зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 1:2, Кирилл Ярута отличился в составе нашей дружины. Следующий поединок белорусы проведут сегодня в 17:00, начнется игра против Финляндии.

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