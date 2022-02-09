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Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче одолела магнитогорский "Металлург"

В приоритете сбора - уделить внимание подрастающим хоккеистам, в частности тем, кто удачно выступил на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе. Сборная Беларуси по хоккею в первом спарринге во время февральской международной паузы обыгрывает одну из сильнейших команд КХЛ - магнитогорский "Металлург" - в серии буллитов - 2:1. Этого результата удалось добиться во многом за счет успешной игры нашей молодежи. В основное время отличился Пинчук, а в серии буллитов забрасывали Чезганов, Суворов и Мартынов.

В воскресенье команды проведут второй поединок также на "Олимпик-Арене". Начало в 11 часов, вход свободный.

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