Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче одолела магнитогорский "Металлург"

В приоритете сбора - уделить внимание подрастающим хоккеистам, в частности тем, кто удачно выступил на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе. Сборная Беларуси по хоккею в первом спарринге во время февральской международной паузы обыгрывает одну из сильнейших команд КХЛ - магнитогорский "Металлург" - в серии буллитов - 2:1. Этого результата удалось добиться во многом за счет успешной игры нашей молодежи. В основное время отличился Пинчук, а в серии буллитов забрасывали Чезганов, Суворов и Мартынов.