3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сборная Беларуси по хоккею впервые в истории завоевала Кубок Первого канала
Сборная Беларуси по хоккею впервые в своей истории завоевала Кубок Первого канала в Москве.
В финальном поединке легендарных соревнований наши сражались с хозяевами площадки сборной России. Трижды белорусы вели в счете, но россияне находили силы сравнивать цифры на табло - в итоге 4:4 - результат основного времени матча, в овертайме лучшего команды не определили, а в серии буллитов наши оказались точнее, лишь Шейн Принс реализовал штрафной бросок, а наш голкипер Алексей Колосов не пропустил. Беларусь победила - 5:4.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов