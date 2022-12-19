Сборная Беларуси по хоккею впервые в истории завоевала Кубок Первого канала

В финальном поединке легендарных соревнований наши сражались с хозяевами площадки сборной России. Трижды белорусы вели в счете, но россияне находили силы сравнивать цифры на табло - в итоге 4:4 - результат основного времени матча, в овертайме лучшего команды не определили, а в серии буллитов наши оказались точнее, лишь Шейн Принс реализовал штрафной бросок, а наш голкипер Алексей Колосов не пропустил. Беларусь победила - 5:4.