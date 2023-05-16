Сборная Беларуси по хоккею завершает "Большой тур"

Накануне наши парни одержали победу со счетом 3:2, и этот матч стал первым домашним для белорусской сборной с февраля прошлого года. Отметим, в этом поединке за хозяев сыграл Илья Усов. Весь нынешний сезон хоккеист выступал в АХЛ за "Сиракьюз Кранч". Всего 9 дней назад для клуба закончился плей-офф, и Усов успел прилететь на родину и выступить дома.



Удастся ли сегодня поставить красивую точку в турнире? Узнаем из прямой трансляции на канале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 19:10.