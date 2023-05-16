3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сборная Беларуси по хоккею завершает "Большой тур"
Белорусские хоккеисты 16 мая на "Чижовка-Арене" завершают "Большой тур сборной" очередным матчем с командой России, в которую вошли игроки не старше 25 лет.
Накануне наши парни одержали победу со счетом 3:2, и этот матч стал первым домашним для белорусской сборной с февраля прошлого года. Отметим, в этом поединке за хозяев сыграл Илья Усов. Весь нынешний сезон хоккеист выступал в АХЛ за "Сиракьюз Кранч". Всего 9 дней назад для клуба закончился плей-офф, и Усов успел прилететь на родину и выступить дома.
Удастся ли сегодня поставить красивую точку в турнире? Узнаем из прямой трансляции на канале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 19:10.
Другие новости спорта:
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все