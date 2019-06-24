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Сборная Беларуси по художественной гимнастике накануне завоевала золото в групповом многоборье
Это самый важный и престижный вид для граций. Анастасия Рыбакова, Карина Ярмоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич и Анна Швайба набрали сумму 52,600 балла, опередив соперниц из Болгарии и России. Также белоруски взяли золото в упражнениях с обручами и булавами. В числе первых гимнасток поздравил Глава государства. Нашим чемпионам Александр Лукашенко всегда адресует теплые слова. За программу с 5 мячами красавицы поднялись на третью ступеньку пьедестала. На протяжении всего дня на "Минск-Арене" работала выездная студия Агентства теленовостей. Кристине Камыш удалось записать эксклюзивное интервью с тренером групповичек Татьяной Ненашевой (видео).
Также напомним, что Екатерина Галкина - лидер нашей команды - взяла бронзовую награду в индивидуальном многоборье, а в упражнении с обручем поднялась на вторую ступень пьедестала.
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