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Сборная Беларуси по художественной гимнастике вернулась с триумфального чемпионата мира
История героинь следующего сюжета вполне могла бы стать сценарием для фильма. После триумфального выступления на чемпионате мира сборная Беларуси по художественной гимнастике вернулась на Родину. 7 наград и высокое третье место в медальном зачете. Этот сезон у красавиц получился сенсационным, но простым его точно не назовешь. Почему - объяснит Кристина Камыш.
Вот так легко и непринужденно Алина Горносько поднималась на первую ступеньку пьедестала почета на чемпионате мира за упражнение с лентой. Однако изначально участие лидера белорусской сборной на планетарном форуме было под большим вопросом.
Совсем недавно девушку настиг COVID-19. Грация продолжала самостоятельные тренировки дома, чтобы не потерять форму. После возвращения во Дворец гимнастики у бронзового призера Олимпийских игр было всего 9 дней на подготовку к миру.
Справедливости ради нужно отметить, что некоторые сборные этой выдержкой не обладают. Полным составом отказалась от участия на чемпионате мира команда Израиля с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам. Обладательницам золотой медали в Токио в групповом упражнении болгаркам не хватило здоровья.
Кроме золота в ленте, Алина взяла серебро в многоборье и в обруче. Добавила бронзу за упражнение с мячом.
Подвиг совершила наша команда в групповом упражнении. Иначе это и не назовешь, ведь конкуренция в мире сверхсерьезная. В самом престижном виде - олимпийском многоборье - девчата завоевали бронзу. Белоруски поднялись на пьедестал почета на чемпионате мира впервые за 7 лет.
Еще одну бронзу за программу с булавами принесла Беларуси Анастасия Салос. Итого у нашей сборной третье место в медальном зачете. Всего 7 наград. Такого триумфального чемпионата мира в истории отечественной художественной гимнастики не было.
Казалось бы, после столь долгого и успешного сезона девчонки заслужили пару недель отпуска. Но это не об этой сборной. Грациям даны 3 выходных, уже в понедельник вся команда соберется во Дворце гимнастики, где начнет ставить новые программы для грядущего сезона. Первые соревнования в конце января.
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