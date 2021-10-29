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Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла бронзу ЧМ в групповых упражнениях

Медальные новости приходят из Японии, где для сборной Беларуси по художественной гимнастике ярко продолжается чемпионат мира. Вслед за успехами Алины Горносько и Анастасии Салос накануне еще одну награду в медальную копилку страны принесла команда в групповых упражнениях.

Бронзу в самом престижном виде - олимпийском многоборье - завоевали Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко.

Наши красавицы уступили лишь россиянкам и итальянкам, но оставили позади себя сильнейшие сборные Украины, Венгрии, Азербайджана, Испании, Китая и Японии. Конкуренция у групповичек в мире сейчас сверхсерьезная. Так белоруски поднялись на пьедестал почета на чемпионате мира впервые за 7 лет. Поэтому эта медаль с золотым отливом.

Чемпионат мира по художественной гимнастике

Завтра вновь болеем за личниц Анастасию Салос и Алину Горносько, которые будут сражаться за награды в индивидуальном многоборье. Отдельные виды у групповичек ожидаются в воскресенье. Обязательно следите за трансляциями в эфире "Беларусь 5".

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