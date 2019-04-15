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Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла золото этапа Кубка мира в Софии в групповых упражнениях

Нашим девушкам не оказалось равных в выступлении с пятью мячами. В упражнении с обручами и булавами белоруски показали шестой результат. В шаге от пьедестала в индивидуальных состязаниях в упражнении с булавами остановилась Алина Горносько.

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