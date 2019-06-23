Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье

Одна из главных площадок II Европейских игр - "Минск-Арена". Здесь болельщики увидят соревнования по 5 видам спорта: художественной и спортивной гимнастике, акробатике, аэробике, прыжкам на батуте. Поэтому комплекс изменит свой внешний вид за время форума трижды. Открывали на арене соревновательную программу акробаты и художественные гимнастки.



И белорусский зритель вправе был надеяться на медали. Ведь наши грации регулярно со стартов привозят награды. А представители акробатики на I Европейских играх в Баку стали трижды бронзовыми призерами. Совсем недавно завершился розыгрыш медалей, гимнастический ковер и акробатический помост опустели. В студии на "Минск-Арене" работает съемочная группа "Главного эфира". Подытожит соревновательный день Кристина Камыш.



За два дня на "Минск-Арене" акробаты и художественные гимнастки разыграли 14 комплектов наград. Здесь соревновались сильнейшие. Не секрет, что мировые лидеры в этих видах спорта - представители именно стран Старого Света. Конкуренция на II Европейских играх была жесткая. Поэтому отрадно, что наши ее выдержали достойно. 11 раз Беларусь была на пьедестале.



В самом престижном виде программы у художественных гимнасток - в индивидуальном многоборье - Екатерина Галкина взяла бронзу. И по итогам субботы квалифицировалась во все отдельные упражнения. Сегодня выступления нашей грации доставили истинное наслаждение зрителям, которые заполнили "Минск-Арену". За программу с обручем Екатерина получила серебряную медаль.







Три золотые медали - наибольшее количество у личниц - на счету россиянки Дины Авериной.



3 комплекта наград разыгрывали групповички. Наши девушки влюбили в себя весь зал. Упражнение с 5 мячами - изюминка II Европейских игр от белорусок. Очень редко в музыкальном сопровождении гимнастки используют горловое пение.



Итого, в этом виде программы белоруски третьи. За выступление с тремя обручами и двумя парами булав наши грации поднимались на 1 ступеньку пьедестала. В многоборье мы тоже на первом месте. Это огромный успех.



В нашей студии присутствует главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская (видео).







Параллельно в режиме переклички на "Минск-Арене" за 6 комплектов медалей боролись акробаты. И женское трио. Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович вошли в историю наших Игр. В балансовом упражнении девушки завоевали первое золото для страны на мультиспортивном форуме.



За динамику у девушек бронза. А сегодня в комбинированном упражнении трио тоже стало третьим. И это, несмотря на проблемы. Нижняя девушка - та, что стоит в основе пирамиды, Вероника Набокина получила травму плеча.



Три медали принесла наша пара: Артур Беляков и Ольга Мельник. Золото за баланс. В динамике бронза. В комбинированном упражнении также.



Эту ночь сотрудники "Минск-Арены" проведут без сна. Ведь за 12 часов специалистам спорткомплекса придется скрутить ковер для художественной гимнастики, разобрать помост для акробатики, выставить батуты для прыгунов, положить паркет для соревнований по спортивной аэробике. Квалификации стартуют завтра в 14:50.