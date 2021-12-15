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Сборная Беларуси по конькобежному спорту вернулась с этапов Кубка мира с 13 олимпийскими квотами
Без медалей, зато с лицензиями. Cборная Беларуси по конькобежному спорту вернулась домой с четырех квалификационных этапов Кубка мира. Наши парни и девушки завоевали 13 олимпийских квот на зимние Игры в Пекине. Еще двое спортсменов сейчас находятся в списке запасных. Отборы проходили в Польше, Норвегии, США и Канаде. Таким образом, в феврале грядущего года будем переживать за Игната Головатюка, Анну Нифонтову, Екатерину Слоеву, Марину Зуеву и девчонок в командной гонке.
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