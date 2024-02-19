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Сборная Беларуси по конькобежному спорту вернулась со Всероссийской спартакиады сильнейших

"Мы довольны, но медалей могло быть больше, не три, а семь". Таким мнением по возвращении домой поделился старший тренер национальной команды по конькобежному спорту Виталий Роговцев. На Всероссийской спартакиаде сильнейших в Челябинске на высшую ступень пьедестала (в дистанции 5 км) поднялась белоруска Марина Зуева. Две бронзовые награды (на 500 м) выиграли Игнат Головатюк и Анна Доморацкая. Еще четыре раза белорусские спортсмены останавливались в шаге от пьедестала.

Мы довольны, но, как и у каждого тренера и самих спортсменов, немножко осадок остался. У нас 4 четвертых места, совсем близко мы были к пьедесталу. То есть могло быть 7 медалей, а не 3. Я горжусь командой, ребятами, все старались показать максимальный результат.
Виталий Роговцев, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту

Всего же на Всероссийской спартакиаде сильнейших сборная Беларуси завоевала 11 медалей: одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых.

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