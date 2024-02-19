Сборная Беларуси по конькобежному спорту вернулась со Всероссийской спартакиады сильнейших

Мы довольны, но, как и у каждого тренера и самих спортсменов, немножко осадок остался. У нас 4 четвертых места, совсем близко мы были к пьедесталу. То есть могло быть 7 медалей, а не 3. Я горжусь командой, ребятами, все старались показать максимальный результат.

Виталий Роговцев, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту