Сборная Беларуси по легкой атлетике выступит в Суперлиге. В 2021 году крупнейший форум примет столичный стадион "Динамо". На правах хозяев мы станем девятой сборной-участницей. Выбор в пользу Минска сделан во многом из-за высокого уровня организации соревнований по легкой атлетике на II Европейских играх. Плюс наша команда выступила удачно в Первой лиге - второе место.