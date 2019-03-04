Сборная Беларуси по легкой атлетике завершила выступление на чемпионате Европы с двумя медалями

Сборная Беларуси по легкой атлетике завершила выступление на чемпионате Европы в помещениях и возвращается домой с двумя медалями. В Глазго накануне поздно вечером сначала Эльвира Герман в беге на 60 метров с барьерами показала третий результат (8 секунд ровно). А победила голландка Надин Виссер. Ее время - 7,87. Это лучший результат сезона в Европе. Чуть позже серебряную награду завоевала белоруска Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину. Она улетела на 6 метров 93 сантиметра, продемонстрировав свой лучший результат в карьере. Дальше прыгнула в этот вечер лишь сербка Ивана Шпанович.