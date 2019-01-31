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Сборная Беларуси по мини-футболу громит команду Косово - 5:0

Сборная Беларуси по мини-футболу громит команду Косово - 5:0 - на старте квалификации чемпионата мира-2020. Сегодня игра с Андоррой, а второго числа в соперниках норвежцы. В основной раунд выйдут два коллектива.

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