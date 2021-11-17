Сборная Беларуси по мини-футболу попробует завоевать право сыграть на ЧЕ-2022

Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня в решающем для себя поединке попробует завоевать право все же сыграть на чемпионате Европы 2022 года. Для этого дружине Александра Савинцева после поражения 1:3 в гостях от Сербии необходимо побеждать 2:0 и при этом не пропускать. Получится ли, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 18:30.